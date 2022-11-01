الإعلامي أحمد موسى: سكرتير عام الأمم المتحدة أشاد بمكانة مصر المتميزة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن القمة العربية تنطلق بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيلقي الرئيس كلمة مصر غدا، لافتا إلى أن غدا جلسة تشاورية بين القادة العرب صباحا.

وأضاف «موسى»، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» على شاشة «صدى البلد»، أنه حاليا تنعقد جلسة في القمة العربية، ويتحدث فيها القادة العرب ورئيس تونس ورئيس الجزائر.

وأكمل أن أعمال القمة العربية الحادية والثلاثين، انطلقت، مساء اليوم الثلاثاء، بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبداللطيف رحال» بالجزائر، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولفيف من القادة العرب، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط وتستمر لمدة يومين.

وسائل إعلام معادية تتحدث بسوء عن مصر

كما أكد «موسى»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيلتقي سكرتير عام الأمم المتحدة في الجزائر، مشيرا إلى أن وسائل إعلام معادية مغرضة تتحدث بسوء عن الدولة المصرية.

وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يلتقي انطونيوس جوتيرش سكرتير عام الأمم المتحدة في الجزائر، لافتا إلى أنه أشاد بمكانة مصر المتميزة، ودورها في منظومة العمل الدولي.

وفي السياق نفسه، أشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن لأول مرة سيكون هناك اجتماع تشاوري غدا بين القادة العرب، قبل بدء الجلسة الرئيسية في القمة العربية المقامة بالجزائر.

الرئيس السيسي يشارك في القمة العربية بالجزائر

ووصل صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الجزائر، للمشاركة في القمة، واستقبله في مطار هواري بو مدين الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تأكيدا على العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحضر وزير الخارجية سامح شكري، التجهيزات الأخيرة للقمة التي تأجلت 3 سنوات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وأصبحت أول قمة عربية رقمية إذ جرى الاستغناء عن الأوراق التي تعرض محاضر الاجتماعات، ليكون كل شيء إلكترونيا.