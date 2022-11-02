عضو مجلس الشيوخ سيد حجازي: اعتبار 2022 عاما للمجتمع المدني أمر يدعو للتفاؤل

قال النائب سيد عبد الحميد حجازي عضو مجلس الشيوخ، إن اعتبار عام 2022 عام المجتمع المدني هو اعتراف من الدولة بأهميته، ودعوة للتفاؤل بمستقبله في مصر.

وأضاف «حجازي»، خلال مؤتمر المجتمع المدني في مكتبة الإسكندرية اليوم، إن المجتمع المدني حاضر بقوة، فهناك العديد من الجمعيات الخيرية والتنموية والحقوقية، وجمعيات تلعب دورًا بالغ الأهمية في محو الأمية ومواجهة الفقر ودعم الأطفال والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

دور المجتمع المدني في سيوة

أما يحيى إبراهيم علي، رئيس مجلس إدارة «جمعية أبناء سيوة»، فتحدث عن دور الجمعية في دعم المجتمع وتنميته من خلال دعم العاملين بقطاع السياحة والحرف اليدوية، وتنمية المجتمع المحلي من خلال دعم المرأة وتسويق منتجاتها.

إنشاء 150 مدرسة

وتحدث إسلام عبد الجابر مدير برامج «جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط»، عن دور الجمعية من خلال محور التعليم حيث أنشأت الجمعية وحدة داخل الجمعية لتوفير التعليم للأطفال في المناطق النائية ووصلت الجهود لإنشاء 150 مدرسة مجتمع (مدرسة الفصل الواحد).

دور المجتمع المدني في أسيوط

وقال «عبدالجابر»، إن هذا المحور بني على استراتيجية عمل من ستة نقاط هي: تقويم الدعم الفني للمدارس، التنمية المهنية المستدامة للمعلمات، النشاط الصيفي الموجه للأطفال، تشكيل لجان مجتمعية للرصد والتدخل، التوعية الوالدية، والتطوير المستمر والدراسات العلمية.

وقال إن الجمعية استطاعت أن تتوسع في مشروعها عام 2012 والعمل في محافظات أخرى على تطوير التعليم المجتمعي. ولفت إلى أن الجمعية استطاعت أن تزيد فرص التحاق المتسربين من التعليم لمدارس المجتمع لعدد 25812 طالب، وتحسين البيئة التعليمية لعدد 200 مدرسة تعليمية، وتحسين المعارف والسلوكيات لعدد ٢٠ ألف أسرة، وتحسين قدرة المجتمعات على تقديم الدعم وتعبئة الموارد.

وعقب على الندوة الدكتور خالد عبد الفتاح؛ أستاذ مساعد الاجتماع بجامعة حلوان. وقال إن الأفكار المطروحة بالجلسة اتخذت مسارين؛ أولهما عرض إنجازات ونماذج ناجحة في التنمية من خلال الجمعيات الأهلية، والمسار الآخر وهو القضايا المتعلقة بتشخيص وضع الجمعيات الأهلية من الداخل. وأعرب عن أمله في أن يخرج المؤتمر بتوصيات ومخرجات وصياغتها بشكل يعود بالنفع على المجتمع المدني.

أهمية دور الإعلام والجامعات

من جانبها أكدت الدكتورة إقبال السمالوطي، أستاذ التنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة «جمعية حواء المستقبل»، على أهمية الشراكة في عمل المجتمع المدني، لافتة إلى دور الإعلام والجامعات كشركاء أساسيين لمؤسسات المجتمع المدني. كما شددت على أهمية توثيق ورصد جهود الجمعيات وقياس أثر العمل.

أما منال الجميل من «مؤسسة آل قرة للتنمية المستدامة» فشددت على أهمية تضافر الجهود بين ثلاثة قطاعات هامة هي الحكومة والقطاع الخاص، بحيث يأخذ المجتمع المدني احتياجاته من القطاع الخاص، ويعتمد على الحكومة في تنفيذ الخطط المستقبلية.

وأشارت «الجميل»، إلى أهمية قيام المجتمع المدني بتمثيل المواطنين لتحقيق مصالحهم بطرق طوعية ومنظمة، وتعزيز وصول أصواتهم بطرق سليمة للقوى الأخرى من المجتمع من قطاع خاص وحكومة وغيره.