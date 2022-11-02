أكثر دعاء ردده النبي.. أقرب طريق بين العبد وربه

يهتم الكثير من المسلمين بمعرفة أكثر دعاء ردده النبي-صلى الله عليه وسلم- محبة فيه واتباعا لسنته الكريمة ولسانه الطيب، لأنه أقرب طريق بين العبد وربه الذي أوصى به الله عز وجل والرسول الكريم.

أكثر دعاء ردده النبي

وثبت في السنة النبويه أكثر دعاء ردده النبي أنه كان كثير الذكر لأذكار الصباح والمساء والنوم، وكان الرسو يدعو كثيرا وفي كل الأوقات، لأن الدعاء هي العبادة الأقرب لله عز وجل، ومن أكثر أدعية النبي ترديدا «اللهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ».

وأخبر أنس رضي الله عنه أنه قال كان أكثر دعاء النبي «اللهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» وكان أنس رضي الله عنه لا يترك الرسول في أي دعاء يدعو به -ثم قال أن الرسول اتبع الحديث قائلا:«إذا آتاكم اللَّه ذلك فقد آتاكم الخير كله».

سورة البقرة

وأكثر دعاء ردده النبي -صلى الله عليه وسلم- هو جزء من سورة البقرة الآية 201، في قول الله تعالى: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَة حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»، وهذا يبين عظمة هذا الدعاء ومدى إيمان النبي صلى الله عليه وسلم واستخدامه القران الكريم في الدعاء والتقرب لله عز وجل.