فوج سياحي كندي أمريكي يزور قلعة قايتباي بالإسكندرية

زار فوج سياحي كندي أمريكي، اليوم الأربعاء، قلعة قايتباي، بعد أن وصل اليوم إلى الإسكندرية على متن الباخرة بوناتيت، إذ تفقدوا معالم القلعة من أسوار داخلية والبرج الرئيس والمسجد الأثري وصهريج القلعة و السراديب الساحلية.

ووفقا لبيان قلعة قايتباي، فاستقبل الوفد محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية.

كانت محافظة الإسكندرية، استقبلت السفينة السياحية Le Bougainville على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية، على متنها 159 سائحًا، بالإضافة إلى 115 من طاقم الخدمة.

264 سائح في زيارة لأثار الإسكندرية

و أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية استمرار تقديم كل ما يساعد في تنشيط الحركة السياحية بالمحافظة، وذلك بالتنسيق الكامل بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة والهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس الإدارة، والجهات المعنية الأخرى.

ستقبال الوفود بالأعلام والهدايا

كما استقبلت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة الوفود السياحية التي تقلها السفينة بأعلام مصر والنشرات والدلائل السياحية لمعالم الإسكندرية السياحية والأثرية، كما قدموا الهدايا الرمزية لطاقم السفينة وسط حالة من السعادة من جانب السائحين اللذين عبروا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال.