محافظ كفر الشيخ: فتح الحدائق العام مجانا يوم الجمعة المقبل  

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء فتح الحدائق العامة والمتنزهات بمدن المحافظة مجانا أمام المواطنين، احتفالا بالعيد القومي للمحافظة الموافق 4 نوفمبر، يوم الجمعة المقبل.

فتح الحدائق وتقديم كل الخدمات

كما أعلن محافظ كفر الشيخ بفتح حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، والأسرة والطفولة بدسوق، والعائلات بفوه، مجانًا أمام المواطنين صباح يوم الجمعة المقبلة، وتقديم كافة الخدمات لأهالينا بالمحافظة.

وستشهد مدينة برج البرلس احتفالية بالعيد القومي للمحافظة، يوم السبت المقبل احتفالا بالعيد القومي بالمحافظة في ذكري معركة البرلس علي قوات العدوان الثلاثي علي مصر، ووضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس، بحضور قيادات ورجال القوات البحرية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الاعلام، والقيادات الشعبية والتنفيذية، أهالي البرلس، تتبعها احتفالية بجامعة كفر الشيخ تتضمن عدد من الفقرات المتعددة احتفالا بهذه المناسبة.

الاحتفال بمعركة البرلس

يذكر أن محافظة كفر الشيخ تحتفل السادس والستين، لمعركة البرلس البحرية، والذي يواكب ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية في 4 نوفمبر عام 1956 على قوات العدوان الثلاثي.