الجمهوريون الأمريكيون يستعدون لحضور COP 27: المعادن على رأس الأولويات

أعلن رئيس وفد الجمهوريين الأميركيين المشاركين في محادثات قمة المناخ بشرم الشيخ «كوب 27»، عن إجراء أبحاث بشأن الطاقة النووية وبطاريات السيارات الكهربائية، وأعرب جون كيرتس، رئيس تكتل المحافظين للمناخ، الذي يضم مجموعة من أعضاء مجلس النواب عن أمله في أن يرى نهجا عمليًا لاستخراج المعادن المهمة التي يحتاجها في عالم الطاقة الجديد.

مخاوف بشأن إنتاج المعادن في الدول النامية

ونقلت «سكاي نيوز» تصريحات تلفزيونية لـ«كيرتس»، قال فيها إن إنتاج المعادن في البلدان النامية يثير في بعض الأحيان مخاوف بشأن حقوق الإنسان والبيئة، مضيفًا: «في كثير من الأحيان نحن على استعداد لغض الطرف عن ظروف استخراج تلك المعادن في الخارج ويمكننا القيام بذلك بشكل أفضل وأكثر مسؤولية هنا في الولايات المتحدة».

نقاشات موسعة حول تغير المناخ

وبحسب «سكاي نيوز» فإن خمسة أعضاء من المجموعة، من بينهم «جريج مورفي وماريانيت ميلر ميكس»، أعلنوا حضور قمة المناخ بشرم الشيخ في وقت متأخر من الأسبوع الثاني من القمة المقرر عقدها بين 6 و18 نوفمبر، وأن المجموعة ستجتمع مع وفود من دول حليفة للولايات المتحدة في أفريقيا وآسيا والاتحاد الأوروبي لإجراء نقاشات موسعة حول مسألة تغير المناخ.