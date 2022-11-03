واتساب يطرح ميزة جديدة لمستخدميه قريبا.. يمكنك إجراء مكالمات فيديو لـ32 شخصا

يعمل تطبيق واتساب بشكل دائم على تحديث إمكانياته وإضافة العديد من المميزات التي يعمل عليها، ورغم من إعلانه لهذه المميزات في وقت مبكر، إلا أنه ينفذها ويطرحها للمستخدمين عقب فترة من الوقت، ما حدث في ميزة «مجتمعات» التي أعلنها في أبريل الماضي، إلا أنها فعليا فقد بدأ التطبيق في طرحها لبعض المستخدمين.

قال تطبيق واتساب في بيانه، أن المجتمعات بدأت في الظهور على WhatsApp عالميًا، لكنها ستكون متاحة للجميع خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتمكّن المجتمعات على واتساب الأشخاص من ضمّ مجموعات منفصلة تحت مظلة واحدة بالشكل الذي يناسبهم، ويمكن للأشخاص تلقي تحديثات ترسل إلى المجتمع بأكمله، وتنظيم مجموعات نقاش أصغر بسهولة حول الأمور التي تهمهم.

أدوات جديدة لمستخدمي واتساب

وتحتوي المجتمعات أيضًا على أدوات جديدة فعالة للمسؤولين، بما في ذلك رسائل الإعلان التي ترسل إلى الجميع والتحكم في المجموعات التي يمكن تضمينها، ويقوم واتساب أيضًا بإجراء عدد من التحسينات على كيفية عمل المجموعات - سواء كانت جزءًا من مجتمع أم لا.

وتعد المجتمعات مجموعات فائقة يمكنها توحيد عدة مجموعات ومستخدمين في موضوع واحد، ويقترح WhatsApp أن الميزة ستعمل بشكل أفضل للأحياء وأولياء الأمور في المدرسة وأماكن العمل.

الميزة ستعمل على أندرويد وايفون

عند الحصول على الميزة فسترى علامة تبويب مجتمعات جديدة في الأعلى بـ Android، أو في الجزء السفلي على iOS.

ويمكنك بعد ذلك بدء مجتمع جديد أو إضافة مجموعات موجودة إلى مجتمع قمت بإنشائه مسبقًا.

يشير WhatsApp إلى أن المجتمعات محمية بالتشفير من طرف إلى طرف، وهذا ليس هو الحال مع Slack و Discord على سبيل المثال.

ويقدم واتساب من خلالها استطلاعات الرأي، طريقة ممتعة وفعالة لاتخاذ القرارات في مجموعة دون الحاجة إلى إرسال رسائل غير مرغوب فيها إلى الجميع في الدردشة، وتقدم أيضًا مكالمات فيديو لـ 32 شخصًا، لتلك الأوقات التي تحتاجون فيها إلى الالتقاء معًا كمجموعة، سواء كانت دردشة عائلية أو للعمل.