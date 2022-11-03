تعرف على التزامات العاملين في قانون نشاط التمويل الاستهلاكي

حدد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، وهو النشاط الذي يشمل كل موزعي السلع التجارية على المحال أو بيعها بالجملة للمواطنين، أو حتى الشركات الصغيرة التي تختص في هذا الشأن، عددا من الالتزمات والشروط التي لابد من توافرها في كل من يقوم بتقديم هذه الخدمة.

تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

وقد ألزم قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي أن يحصل أصحاب مهنة التوزيع والبيع بالجملة على تصريح بممارسة هذا النشاط، وقال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه من التزمات هذه المهنة تخصيص مبلغ لا يقل عن 10 ملايين جنيه، حتى يتمكن من مزاولة المهنة.

التزمات المسؤول عن نشاط التمويل الاستهلاكي

كما أوضح أنه لابد من توافر الخبرة المهنية لدى المسؤول عن التمويل الاستهلاكي، وأشار إلى أن العمل في هذا المجال أحينا يتطور من كونه نشاط فردي إلى شركة: «في حالة الشركات، لابد من أن يكون الشركة البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لمباشرة العمل، فضلا عن لايحة داخلية بالضوابط، وأيضا التحقق من عملاء الشركة والاستعلام عنهم».

وأضاف: «لابد من توافر آليات إدارة المخاطر والتعامل معها، لدى شركات التمويل الاستهلاكي، وأيضا توافر آليات للتعامل مع الشكاوي التي تصدر من العملاء، ويلتزم بها الرؤساء والعاملين، فضلا عن وجود حسابات وقوائم مالية مستقلة للشركة لتوافر الدقة في عمليات البيع والشراء التي تقوم بها الشركة في هذا المجال».