ضبط 52 مخالفة تموينية في حملة موسعة بكفر الشيخ

تمكنت حملة موسعة من الرقابة التموينية، في محافظة كفر الشيخ، من ضبط 52 مخالفة تموينية تضمنت البيع خارج التسعيرة لبعض المنتجات والسلع الغذائية، وأسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط طن و200 كيلو أرز أبيض يباع خارج التسعيرة المقررة بـ 12 جنيها عن كل كيلو أرز أبيض.

حملة تموينية

ومن جانبه أكد المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين ، بمحافظة كفر الشيخ، أن الحملات التموينية تعمل على مدار الساعة علي نطاق المحافظة، وذلك لضبط أي مخالفات تموينية بما يصب في مصلحة المواطنين ومحاربة جشع بعض التجار، مشيرا إلى أنه جرى ضبط 26 مخالفة البيع خارج التسعيرة المقررة لمنتجات الألبان، والجبن، بالإضافة لضبط 14 مخالفة بيع أرز أبيض خارج التسعيرة لـ طن و200 كيلو، علاوة علي ضبط 12 مخالفة لعدد 120 كيلو أسماك مملحة تباع بأسعار مبالغ فيها للمواطنين.

رقابة على الأسواق

كما أوضح «حبيب»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الحملات التموينية مستمرة لضبط أي مخالفة على نطاق الإقليم في أي سلع تباع سواء أن كانت لحوما، أو أرز أبيض، أو شعيرا، أو سلعا غذائية سواء بالأسواق، أو داخل المحلات التجارية بما يضمن عمليات بيع وشراء دون «احتكار»، سواء للسلع أو الأسعار.