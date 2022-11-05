حديقة الأسرة والطفولة بدسوق.. قبلة المواطنين: «الفسحة بـ3 جنيهات»

تعتبر حديقة الأسرة والطفولة، بمدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، قبلة الآلاف من المواطنين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، حيث تستقبل المواطنين لقضاء الإجازات، والعطلات، والاحتفال بالأعياد، وغيرها من المناسبات المختلفة.

تقع الحديقة في قلب مدينة دسوق، وتطل على نهر النيل - فرع رشيد، وهي مقامة على مساحة 4 أفدنة كاملة المرافق، يتوسطها مكتبة للطفل مجهزة لاستقبال الأطفال للاطلاع والاستعارة من خلال 4 آلاف كتاب، والدور العلوي به قاعة لاستقبال كبار الزوار، وبها شاليهات وكبائن مجهزة لقضاء سياحة اليوم الواحد، وبها حديقة حيوان ومدينة ملاهي، وركن مخصص لهواة الصيد.

حديقة الأسرة والطفولة تشهد إقبالا كبيراً

وتشهد حديقة الأسرة والطفولة، إقبالا كبيراً من المواطنين من محافظتي كفر الشيخ والبحيرة، للاستمتاع بالرحلات النيلية والملاهي، إضافة لزيارات حديقة الحيوان، وما تضمه من حيوانات وطيور وزواحف متعددة.

وقال مصدر مسؤول بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، لـ«الوطن»، إنه قد تم تطوير حديقة الأسرة والطفولة لتكون متنفساً لأهالي مدينة دسوق والقادمين من المحافظات المجاورة، لافتاً إلى أن سعر تذكرة دخول الحديقة بسعر رمزي عبارة عن 3 جنيهات فقط، وهو ما يعد سعر في متناول الجميع، حيث يتمتع الزائر بالعديد من الخدمات التى وفرتها المحافظة والحديقة لزائريها.

وأكد المصدر، أن الحديقة استقبلت آلاف المواطنين مجاناً، أمس الجمعة، وذلك احتفالاً بالعيد القومي الـ66 للمحافظة والذي يوافق 4 نوفمبر من كل عام، مشيراً إلي أن أبناء مركز ومدينة دسوق والمحافظات المجاورة حرصوا على زيارة الحديقة، والاستمتاع بالرحلات النيلية، والألعاب الترفيهية، وقضاء أسعد الأوقات على ضفاف نهر النيل - فرع رشيد.