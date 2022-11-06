الرئيس السيسي: الدورة الحالیة لقمة المناخ تأتي في توقیت حساس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه يتطلع لافتتاح فعالیات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقیة الأمم المتحدة بمدینة شرم الشیخ COP27، الإطاریة حول تغیر المناخ، بكل فخرٍ واعتزازٍ وتشرف بالمسؤولیة.

وأضاف الرئيس، في منشور له على «فيس بوك»، إنّ الدورة الحالیة من قمة المناخ تأتي في توقیتٍ حساس للغایة، یتعرّض فيه عالمنا لأخطار وجودیة وتحدیات غیر مسبوقة، تؤثر على بقاء كوكبنا ذاته وقدرتنا على المعیشة علیه.

وأكّد السيسي، أنّه لا شك أنّ ھذه الأخطار وتلك التحدیات تستلزم تحركًا سريعًا من كل الدول لوضع خارطة طریق للإنقاذ، تحمي العالم من تأثیرات التغیرات المناخیة، مشيرًا إلى أنّ مصر تتطلع لخروج المؤتمر من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفیذ بإجراءات ملموسة على الأرض، تبني على ما سبق، لا سیما مخرجات قمة جلاسكو واتفاق باریس.