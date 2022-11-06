مدبولي: مساحة المنطقة الخضراء هي الأكبر على مستوى مؤتمرات المناخ

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المنطقة الخضراء في قمة المناخ بدأت منذ فترة مبكرة من خلال تصميم على أعلى مستوى ممكن لتفوق مثيلاتها في المؤتمرات السابقة، لافتا إلى أن مساحتها لها أكبر من المساحة المخصصة لها في أي من مؤتمرات المناخ السابقة كرسالة واضحة من مصر، فالمنطقة الخضراء هي مساحة المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات الإقليمية والمحلية وخبراء وأكاديميين وشباب وشركات قطاع خاص.

وأوضح «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة المناخ، أنه تمت تلبية الطلبات التي جاءت على المنطقة الخضراء من المؤسسات المحلية والدولية.