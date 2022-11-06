«مدبولي»: توسعة مساحة المنطقة الخضراء إلى 12 ألف متر مربع لزيادة مشاركة المجتمع المدني والشباب

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الطلبات على المشاركة في المنطقة الخضراء بقمة المناخ أدت لزيادة توسعة مساحتها إلى 12 ألف متر مربع لتلبية جميع الطلبات، لافتا إلى أن مصر حريصة على توفير المساحة الكافية للجميع، وكذلك الاستماع لكل الآراء ووجهات نظر المنظمات والأفراد والجهات وجمعيات المجتمع المدني.

عنوان مؤتمر المناخ

وأوضح «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة المناخ، أن مصر اختارت عنوانا لقمة المناخ وهو الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ الفعلي، وتحرص مصر أيضا من خلال المنطقة الخضراء على الاستماع لأفكار ورؤى المجتمع غير الرسمي والشباب والمرأة وجميع المنظمات بشأن الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات المناخ في الفترة المقبلة.