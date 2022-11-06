البرلماني عمر الغنيمي: مؤتمر المناخ حدث تاريخي يحسب للرئيس السيسي

أكد النائب عمر جمال الغنيمي عضو مجلس النواب عن دائرة رمل الإسكندرية، إن مؤتمر المناخ حدثا تاريخيا يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن أهم إنجازاته التي قدمها لمصر منذ توليه الرئاسة، فوضع مصر فى مكانتها الطبيعية كدولة قائدة، ويكفينا أن تصبح مصر الآن راعية الحفاظ على مناخ العالم من التغيرات والأخطار، التي يتعرض لها العالم في الآونة الأخيرة.

القدرة على التحديات

أضاف الغنيمي لـ«الوطن»، أننا دولة قادرة على التحديات ومواجهة الأزمات، ولدينا القدرة على القيادة، وعقد مثل هذا المؤتمر في مصر، يثبت قدرتنا على أن نكون في مصاف الدول، نظرا لما يمر به العالم الآن من مخاطر بيئية، أثرت بشكل سلبى على المناخ، وتغييرات درجات الحرارة، كان لابد من اتحاد كل دول العالم لمواجهة هذه المخاطر.

ولفت إلى أن وجود هذا العدد من الدول على أرض مصر، رساله واضحة وقوية على الاستقرار والأمان، يضاف إلى ذلك إطلاق عدد كبير من المبادرات التي من شأنها الحفاظ على البيئة، وزيادة المسطحات الخضراء، وتقليل الانبعاثات الخطرة التي تؤثر بشكل مباشر على طبقة الأوزون، التي تحفظ الغلاف الجوي.

الجذب السياحي

وأشار عمر الغنيمي، إلى أن مزايا استضافة مصر لمؤتمر المناخ في ظل وجود هذا العدد الكبير من زعماء الدول والوفود المشاركة، هو الجذب السياحي لما تتمتع به من طقس معتدل في وقت تعاني فيه أوروبا من البرد الشديد، بسبب قلة الطاقة.