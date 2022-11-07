طرق التعرف على اللحم المفروم السليم من المغشوش.. «فتش عن اللون الوردي»

اللحوم المفرومة يسهل استخدمها بعدة وصفات غذائية، فهي سريعة التحضير وعالية القيمة الغذائية فضلا عن انخفاض أسعارها نسبيا؛ ولكن يصعب معرفة الجيد منها غذائيا والمغشوش، وهو ما سنوضحه في السطور التالية وكيفية التفريق بينهما.

يكشف الدكتور أحمد الشبح، رئيس مجازر سوهاج بمديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، أنه من خلال الحملات التي تقوم بها إدارة المجازر بمحافظة سوهاج، فأن أكثر المنتجات التي يمكن غشها بسهولة هي اللحم المفروم، إذ يوجد له عدة طرق متنوعة للغش، موضحا جرى ضبط أكثر من 100 كيلو لحم مفروم مغشوش بسوهاج خلال شهر.

ونصح «الشبح» المواطنين بالابتعاد عن شراء اللحم المفروم الجاهز، وطلب فرمه أمام أعين المشترى سواء لحم مجمد أو لحم بلدي.

طرق غش اللحم المفروم

وأَضاف أن اللون الوردي الذي تكتسبه اللحوم المفرومة يمكن غشه باستخدام النيتريت والنترات التي تكسب اللحم المفروم لونا ورديا يلفت النظر، موضحا أن النيتريت والنترات تعمل أيضا على تحسين نكهة اللحم المفروم وتقلل من نمو البكتريا مما يساعد على غش اللحوم المفرومة.

تحول اللحم المفروم إلى سموم باستخدام الأمونيا

وأردف «الشبح» أن اللحوم المصنعة مثل الكفتة والبرجر ينطبق عليها ما ينطبق على اللحم المفروم، فضلا عن إمكانية إضافة الأنسجة الضامة والأوتار والأجزاء الصلبة في الحيوان بعد طحنها ومعاملتها بمادة هيدروكسيد الأمونيوم التي أساسها الأمونيا الذي يتحول تحت ظروف معينة إلى نترات أمونيوم وهي مادة سامة فضلا عن نسبة الدهون العالية المضافة مع اللحم المفروم لزيادة الوزن.

أفضل طرق شراء اللحم المفروم

مما يجعل أفضل الطرق الصحية لشراء اللحم المفروم دون الوقوع بالغش شراء لحوم من مكان موثوق ومختوم وفرمه بالمنزل أو طلب فرمه أمام أعين الزبون.

طرق كشف غش اللحم المفروم

وأوضح «الشبح»، 3 طرق لكشف اللحوم المفرومة المغشوشة من السليمة، إذ توضع كمية من اللحوم في طبق به ماء، إذا تركت لونا ورديا بالماء كان اللحم مغشوشا ومضاف له نترات ولون صناعي.

الضغط على اللحم بمنديل ورقي إذا ترك اللون الوردي كان اللحم مغشوشا.

والطريقة الثالثة هي فرك قطعة لحم بين إصبعين حتى تتلاشى إذا تركت لونا كالصبغة على الأصابع كان اللحم مغشوشا.