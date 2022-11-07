9 مجموعات تفاوضية تشارك في COP27.. منها «البلدان النامية متشابهة التفكير»

تنطلق بعد قليل فعاليات القمة الرئاسية لمؤتمر المناخ COP27 الذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ، في الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر الحالي، حيث ينطلق الشق الرئاسي بمشاركة نحو 100 رئيس دولة وحكومة.

جلسة المجموعات التفاوضية بـCOP27

وبدأت فعاليات قمة المناخ أمس، بعقد المجموعات التفاوضية والتحالفات اجتماعاتها أمس، للاتفاق على الأجندة التفاوضية لكل مجموعة، لتوحيد الرؤى والمطالب على موائد التفاوض، حيث تتفاوض الدول النامية والأفريقية، لضمان نقل وعود الدول الصناعية من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ.

وطبقا للموقع الرسمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، تضم المجموعات التفاوضية عددا من التحالفات، لكل منها أجندته الخاصة في التفاوض.

المجموعات التفاوضية في قمة التغيرات المناخية COP27

- مجموعة الـ77 والصين: تضم 134 من الدول النامية.

- المجموعة الأفريقية: 54 دولة.

- المجموعة العربية: تضم 22 دولة عربية.

- مجموعة الدول الأقل نموا: 46 دولة.

- مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية: 40 عضوا.

- البلدان النامية متشابهة التفكير: 25 عضوا.

- الاتحاد الأوروبي: 27 عضوا.

- مجموعة السلامة البيئية: تشكلت عام 2000 من المكسيك وليختنشتاين وموناكو وجمهورية كوريا وسويشرا وجورجيا.

- مجموعة المظلة: عبارة عن ائتلاف من الأطراف يضم 10 دول تم تشكيله بعد اعتماد برتوكول كيوتو.