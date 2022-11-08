«وكيل مشروعات النواب»: دعوة صاحبات التجارب الخضراء بـcop27 لعرض تجاربهن

أكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن اللجنة البرلمانية تبحث دعوة السيدات المشاركات في جناح المنطقة الخضراء بمشروعات صديقة للبيئة ضمن فعاليات قمة المناخ cop27، للحضور لعرض الأفكار والابتكارات التي يمكن الاستفادة بها في المرحلة المقبلة، وذلك نهاية شهر نوفمبر الجاري عقب انتهاء فعاليات القمة.

وأشارت النائبة هالة أبو السعد إلى أن الفعاليات المقامة على هامش قمة المناخ كشفت عن دور تنموي واقتصادي تقوم به النساء المصرية على مستوى الجمهورية لإنتاج مصنوعات تخدم البيئة.

دور جهاز المشروعات في حماية البيئة

وقالت النائبة هالة أبو السعد في تصريحات لـ«الوطن» إن جهاز تنمية المشروعات بحاجة الآن إلى البحث عن مشروعات تكون صديقة للبيئة، وذلك في ضوء مخرجات قمة المناخ، لافتة إلى أن هذا الأمر سيعزز من دور مصر العالمي في مواجهة التغيرات المناخية.

جناح المنطقة الخضراء بالمجلس القومي للمرأة

وشددت وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أهمية المنتجات المصرية المعروضة في جناح المنطقة الخضراء التابع للمجلس القومي للمرأة واحتوائه على أفكار مستخلصة من الطبيعة وترتبط ارتباطا وثيقا بالتراث المصري.

التمكين الاقتصادي للمرأة في مشروعات البيئة

وتابعت: «مصر الآن في حاجة إلى تضافر جميع جهود الدولة لدعم هذا النوع من المشروعات والتي يساهم في التنمية ويعزز فكرة الإنتاج لجميع فئات المجتمع ويقلل في مشكلة البطالة ويعزز التمكين الاقتصادي للمرأة وفقا لتكليفات القيادة السياسية».

وانطلقت فعاليات قمة المناخ cop27 أول أمس بمدينة شرم الشيخ، ويشارك المجلس القومي للمرأة بجناح المنطقة الخضراء والذي يحتوي على منتجات صديقة للبيئة وترتبط بالتراث المصري الذي تشتهر به العديد من محافظات الجمهورية.

وتشارك 41 سيدة مصرية بمشروعات داعمة للمجال البيئي، وقد حظي هذا الجناح بأهتمام بالغ من المشاركين في القمة وذلك على هامش الفعاليات اليومية لـcop27 والتي تستمر حتى يوم 18 من الشهر الجاري.