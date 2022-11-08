وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية: الدين حثنا على حب الوطن والدفاع عنه

قال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إن الدين حثنا على حب الوطن والدفاع عنه ضد الأعداء إذ ينتمي كل إنسان إلى وطنه بالقلب والروح وليس فقط بالجسد فالوطن هو الأمان والاستقرار وهو الكيان لكل إنسان والحضن الدافئ الذي يلجأ إليه في أي وقت.

وأكد الشيخ سلامة في كلمته خلال فاعليات الأسبوع الثقافي بحي العامرية ثان، أن نعمة الأمن والأمان هي من أعظم النعم التي من الله بها على الإنسان وأنه لا قيمة لمتاع الدنيا وكنوز الدنيا بدون نعمة الأمن ضارباً المثل بالعديد من الشعوب التي انساقت وراء دعوات التخريب وهدموا أوطانهم وخربوها بأيديهم فحرموا من أوطانهم ورحلوا مشردين خائفين لاوطن لهم ولا متاع لهم.

الشيخ سلامة: لا يشعر بنعمة الوطن إلا من فقدها

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية: لا يشعر بنعمة الأمن إلا من فقدها أو لم يحافظ عليها لذا لو جاع الإنسان وله وطن يحميه أفضل من إنسان معه كل شيء لكنه فاقد لنعمة الأمن وليس له وطن يحميه ويأويه.

فاعليات الأسبوع الثقافي بالإسكندرية

جاء ذلك خلال حضور الشيخ سلامة فاعليات اليوم الرابع من فاعليات الأسبوع الثقافي بمسجد عرابي الكبير بإدارة أوقاف العامرية ثان وبحضور الشيخ أحمد عاشور مدير عام الإدارة وعدد من مفتشي الإدارة والأئمة بالتزامن مع مبادرة حق الوطن التي أطلقها وزير الأوقاف.