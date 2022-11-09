رئيس الوزراء الأردني: تنظيم مصر لمؤتمر المناخ COP27 مصدر فخر للعرب

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، ضمن سلسلة لقاءاته على هامش انعقاد الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشادة بمستوى العلاقات الثنائية الاستثنائية التي تربط مصر والأردن، في كل المجالات، استرشادًا بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن.

الخصاونة يدعو مدبولي لزيارة عمان

وهنأ رئيس وزراء الأردن، مصر قيادة وحكومة وشعبًا لتنظيمها المتميز لهذا الحدث العالمي لقمة المناخ، معتبرًا ذلك مصدر فخر للعرب.

كما وجّه الخصاونة الدعوة إلى مدبولي لزيارة عمان؛ لرئاسة وفد مصر في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة مع الأردن، في موعد يتم الاتفاق عليه بين الجانبين خلال النصف الأول من العام المقبل.