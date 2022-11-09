مدبولي يلتقي رئيس وزراء الفاتيكان ويشيد بمواقف البابا فرانسيس الإيجابية تجاه مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الكاردينال بيترو بارولين، رئيس وزراء الفاتيكان، وذلك على هامش انعقاد الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).

البلدان تربطهما علاقات ودية منذ تبادل العلاقات الدبلوماسية في أربعينيات القرن الماضي

وفي مستهل اللقاء، أكّد رئيس الوزراء ما يربط مصر والفاتيكان من علاقات ودية منذ تبادل العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين في أربعينيات القرن الماضي، خاصة مع الدور الذي تلعبه مصر في الحوار بين الأديان، إذ تعتبر مصر إحدى ركائز هذا الحوار؛ نظرا لمكانتها التاريخية في العالم الإسلامي والشرق الأوسط، وكذا المكانة الرفيعة للأزهر الشريف.

وأشاد مدبولي بالعلاقات المتميزة والتقدير المتبادل بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقداسة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، مؤكّداً حرص مصر على استمرار التنسيق مع الفاتيكان على كل المستويات.

ويثني على مواقف البابا فرانسيس الإيجابية تجاه مصر والدول العربية

كما أثنى على ما يتخذه البابا فرانسيس من مواقف إيجابية تجاه مصر والدول العربية والإسلامية، والتي تتضح من تصريحاته المتكررة حول أهمية تقبل الثقافات والديانات الأخرى؛ فقداسة بابا الفاتيكان يحظى باحترام وتقدير المجتمع المصري، الأمر الذي بدا جليا في الترحيب الكبير الذي وجده قداسته من الشعب المصري في الزيارة التي قام بها إلى مصر في 2016.

كما رحب رئيس الوزراء بمشروع إنشاء مستشفى «بامبينو جيزو» بالعاصمة الإدارية والذي تمّ الإعلان عنه في 3 أکتوبر 2022، مؤكّداً تقدير مصر لما تقدمه مؤسسة «الإخوة الإنسانية» التابعة للفاتيكان من دعم للمستشفى، مضيفًا أنَّ الحكومة المصرية مستعدة لتنفيذ المشروع وتقديم كل التسهيلات لذلك، تقديراً لرعاية البابا فرانسيس لهذا المشروع المهم.

رئيس وزراء الفاتيكان يهنئ مصر على نجاح استضافة مؤتمر المناخ

من جهته، توجه رئيس وزراء الفاتيكان بالتهنئة لمصر على استضافتها لمؤتمر المناخ وعلى نجاح التنظيم، كما أعرب عن تقدير الفاتيكان لعلاقات التعاون مع مصر في ملفات نشر التسامح وتعزيز الحوار بين الأديان، موضحاً وجود أرضية من القيم المشتركة التي يجتهد البلدان في الدعوة لها، وهو ما سيتم العمل على تعزيز التعاون بشأنه في الفترة المقبلة.