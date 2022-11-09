متحدث «الخارجية الأمريكية»: مصر أعطت درسا للعالم في استثمارات الطاقة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، ساميوميل ويبيرج، إنّ هناك دروساً مصرية يمكن أن يستفيد منها العالم، تمثّلت في الاستثمارات الضخمة التي ضختها في مشروعات الطاقات الجديدة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن الضروري للولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى أن تدرس مثل هذه التجارب الناجحة.

وأضاف ويبيرج، لـ«الوطن»، أنّ مصر تلعب دورًا مهمًا في مواجهة التغيرات المناخية، بجانب ضخ استثمارات فى الرياح والطاقة الشمسية، فمصر دولة قائدة، وهناك تجربة مصرية في استثمارات الرياح والطاقة الشمسية، فمصر دولة لا بد أنّ نتعلم منها، ومن الخبرات المصرية، لذا فإنّ الولايات المتحدة ومصر لديهما تنسيق لكل موضوعات تغير المناخ، وهناك دروس مصرية يمكن أن نستفيد منها، مثل الاستثمارات الضخمة التي ضختها في مشروعات الطاقة الجديدة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية».

وتابع بأنّ من الضروري للولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى، أن تدرس مثل هذه التجارب الناجحة، وقد رأينا منذ سنوات التنسيق بين مصر وبعض المؤسسات الأممية فى منظمة الأمم المتحدة حول الزراعة والرياح والطاقة الجديدة، كما أننا نريد أن نشجع الدول الأخرى المشاركة في المؤتمر والاستفادة من التجربة المصرية.