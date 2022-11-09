تقارير: ساديو ماني يغيب عن كأس العالم 2022

يبدو أن الإصابة أطاحت بلاعب منتخب السنغال ساديو ماني، من المشاركة في كأس العالم 2022، الذي يقام في قطر، خلال الفترة بين 20 نوفمبر الجاري و18 ديسمبر المقبل، بعد سقوطه على أرضية ملعب مباراة بايرن ميونيخ وبريمين، ضمن منافسات الدوري الألماني، التي انتهت بسداسية لصالح البافاري.

بحسب ما ذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن ساديو ماني لن يشارك في كأس العالم 2022، مع المنتخب السنغالي، بسبب الإصابة التي ألمت به قبل ساعات قليلة، أثناء مشاركته رفقة بايرن ميونيخ، لعدم الجاهزية، بعدما أكدت التقارير أنه يعاني من إصابة في أوتار الركبة، ما يعني غيابه عن المونديال، وعدم استدعائه من قبل مدربه السنغالي أليو سيسيه.

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