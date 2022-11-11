«الطريقة الميرغنية» تنظم مهرجان «شكرا مصر» تحية لجهودها في دعم السودان

أعلن شيخ الطريقة الميرغنية الختمية، السيد عبدالله المحجوب الميرغني، عن تنظيم الطريقة الميرغنية الختمية، إحدى أكبر الطرق الصوفية في مصر، لمهرجان «شكراً مصر»، والذي يشارك أبناء الجالية السودانية في مصر وكذلك مريدي وأتباع الطريقة، وذلك إقراراً منهم لما قدمته مصر للسودان والسودانيين، وتقديراً للدولة المصرية وقياداتها بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على المجهودات الكبيرة التى تقوم بها الدول تحت قيادته الحكيمة.

تفاصيل مهرجان شكراً مصر

وأوضح« شيخ الطريقة الميرغنية» في بيان له: أن الطريقة الميرغنية تأصيلا من منهجها الروحي، الذى يتجلى في قولة تعالى «إني جاعلً في الأرض خليفة»، تلك الآية التي رسخت دعوتها للإنسانية جمعاء، ومن المفهوم التربوي «إنك لعلى خلق عظيم»، وفي إطار هذا المفهوم، نرعى ونبارك مهرجان شكراً مصر والذي يشارك فيه كل أفراد الجاليات السودانية المقيمة في مصر، تعبيراً لما يقدمه الشعب المصري لأشقائهم في السودان في مختلف المجالات.

كما يأتب تأكيد على أن العلاقات الشعبية السودانية المصرية قدراً ومصير وليس أختيار وبديل، ولعل رؤيتنا المستمدة من تاريخ وأرث ممهور بدماء السودانيين الذين شاركوا في معركة العزة والكرامة، في السادس من أكتوبر عام 1973.

عبدالله المحجوب: ندعو إلى مزيداً من التواصل الشعبى بين البلدين

وتابع «عبدالله المحجوب» قائلا : من منطلق هذا المهرجان، ندعو إلى مزيداً من التواصل الشعبي بين البلدين في شتى المجالات وإحياء التكامل الاقتصادي المرجو منه تحقيق الأمن الغذائي في المنطقة الأفريقية والعربية ، والعالم أجمع، ومن خلال هذا المهرجان «شكراً مصر» في دورته الأولى سوف تنطلق فعاليات متتالية ترسخ وتوطد علاقات الشعبين فيما بينهم.