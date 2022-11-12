غادة والي ضيفة قناة الحياة الليلة

نوهت الصفحة الرسمية لقناة «الحياة» عن حلقة اليوم من برنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، وتستضيف خلالها الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية بفيينا في حوار خاص.

تأثير التغيرات المناخية على ارتفاع نسب الجريمة

وتتحدث «والي» عن مشاركتها في مؤتمر المناخ، واستضافة مصر للفعاليات في الدورة الـ27، وتأثير التغيرات المناخية على ارتفاع نسب الجريمة المنظمة خلال الفترة الماضية، وذلك في السابعة مساء اليوم.