تفاصيل الضوابط والاشتراطات البنائية داخل وخارج الأحوزة بالقليوبية

أصدر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قرارا بالضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية داخل الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن بنطاق المحافظة وخارج الأحوزة العمرانية للمباني الصادر لها موافقة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

«الوطن» تستعرض تفاصيل وضوابط الاشتراطات البنائية الجديدة داخل الأحوزة العمرانية المعتمدة بالقليوبية وخارج الأحوزة العمرانية الصادر لها قرار من وزير الزراعة

الاشتراطات البنائية الخاصة بالمباني داخل الأحوزة العمرانية

وشمل قرار محافظ القليوبية وفق بيان أصدرته المحافظ بشأن الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمنشآت الصناعية والحرفية والإدارية والتجارية داخل الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن بنطاق المحافظة والصادر في 7 نوفمبر الجاري حيث دخل حيز التنفيذ فور اعتماده المحافظ له في 8 نوفمبر الجاري بأن يعمل بالضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمنشآت الصناعية والحرفية والإدارية والتجارية داخل الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن والأحياء بنطاق المحافظة وفقا للضوابط التالية:

المنشآت ذات الاستعمال الصناعي داخل الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن والأحياء

لا يسمح بالتراخيص الجديدة للمنشآت الصناعية الملوثة للبيئة

لا يسمح بالتراخيص الجديدة للمنشات الصناعية على شوارع أقل من 12م.

لا يزيد الارتفاع الكلي للمبني عن 16م بما لا يجاوز قيد الارتفاع المصرح به من هيئة العمليات

الالتزام بتنفيذ الكود المصري لأماكن إيواء السيارات لا تقل مساحة قطعة الأرض عن 300م

النسبة البنائية لا تجاوز 60% من المساحة الكلية لقطعة الأرض.

الارتداد الجانبي لا يقل عن 3م من الجانبين، وارتداد خلفي لا يقل عن 3م.

المنشآت ذات الاستعمال الحرفي داخل الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن والأحياء

لا يسمح بالتراخيص الجديدة للمنشأة، الحرفية الملوثة للبيئة

لا يسمح بالتراخيص الجديدة للمنشات الحرفية على شوارع اقل من 8م

لا يزيد الارتفاع الكلي للمبني عن 12م على الشوارع 8م و12م

لا يزيد الارتفاع الكلي للمبنى عن 16م على الشوارع أكثر من 12م بما لا يجاوز قيد الارتفاع المصرح به من هيئة العمليات

الالتزام بتنفيذ الكود المصري لأماكن إيواء السيارات لا تقل مساحة قطعة الأرض عن 100م علي ان تكون النسبة البنائية لا تجاوز 70% من المساحة الكلية لقطعة الأرض.

يسمح بالاستعمالات السكنية في الأدوار العلوية للمبنى.

المنشآت ذات الاستعمال الإداري التجاري داخل الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن والأحياء

لا يسمح بالتراخيص الجديدة للمنشآت الإدارية التجارية على شوارع أقل من 12م

لا يزيد الارتفاع الكلي للمبنى عن 16م أرضي و4 أدوار متكررة بما لا يجاوز قيد الارتفاع المصرح به من هيئة العمليات الالتزام بتنفيذ الكود المصري لأماكن إيواء السيارات لا تقل مساحة قطعة الأرض عن 300م، على ألا تقل الواجهة الرئيسية عن 15م على أن تكون النسبة البنائية لا تجاوز 70% من المساحة الكلية لقطعة الأرض و الارتداد الجانبي والخلفي لا يقل عن 2.5م.

الاشتراطات البنائية الخاصة بالمباني خارج الأحوزة العمرانية

أوضحت محافظة القليوبية في بيانها الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمباني الخدمية والسكنية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن بنطاق المحافظة والصادر لها موافقة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وفقا للضوابط التالية :

بالنسبة للمباني الخدمية كالتالي:

يتم تطبيق الضوابط والاشتراطات الخاصة بكل جهة بما لا يجاوز قيد الارتفاع المصرح به من هيئة العمليات

بالنسبة للمباني السكنية كالتالي :

لا يزيد الارتفاع الكلي للمبني عن 10م أرضي و دورين على الشوارع 6م و8م

لا يزيد الارتفاع الكلي للمبني عن 12م أرضي و3 أدوار على الشوارع أكثر من 8م بما لا يجاوز قيد الارتفاع المصرح به من هيئة العمليات