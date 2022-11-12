«المالية»: علينا حشد التمويلات لبناء نظم صحية مقاومة للمناخ

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تضع الرعاية الصحية للمواطنين فى مقدمة أولوياتها، خاصة فى ظل تغيرات المناخ التى تؤدى إلى زيادة معدلات الأمراض والأوبئة، ومن ثم ارتفاع معدل الوفيات، خاصة بالمناطق الحارة مثل شمال أفريقيا والشرق الأوسط، على نحو يؤثر بشكل سلبى على أداء منظومة العمل فى العديد من القطاعات، منها: «الزراعة والبناء»، فضلاً عن تراجع مؤشرات الأداء الاقتصادى، وقلة الإنتاج، ويُعد القطاع الصحى من أسرع القطاعات نمواً نظراً لوجود عمليات تطوير غير مسبوقة للبنية التحتية.

وأضاف «معيط»، فى كلمة ألقتها نيابة عنه مى فريد، معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، فى اجتماع رفيع المستوى لتحالف العمل بشأن الصحة والمناخ «ATACH»، بحضور الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، خلال «يوم التمويل»، أنه لا بد من حشد التمويل دولياً لبناء نظم صحية مقاومة للمناخ والانبعاثات الكربونية، خاصة فى الدول النامية ومتوسطة الدخل والفقيرة، موضحاً أننا نحتاج إلى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية بقطاع الصحة بأفريقيا، وتشكيل مجموعة عمل متخصصة ضمن تحالف العمل بشأن الصحة والمناخ للوصول إلى آليات مبتكرة لتمويل منخفض التكلفة، لزيادة قدرات القطاع الصحى على التكيف مع الآثار السلبية للتغير المناخى بالدول النامية.

وأشار الوزير إلى أن الممارسات الناجمة عن حرق الوقود الأحفورى تؤثر سلباً على المناخ، وتسهم فى تفشى الأمراض السرطانية وأمراض القلب وتزيد من تكلفة العلاج، بما يمثل ضغوطاً شديدة على دخل الأفراد وموازنات الحكومات، لافتاً إلى ضرورة تعظيم الاستثمارات العامة لتحقيق فوائض بموازنات الدول تسهم فى تعزيز أوجه الإنفاق على القطاع الصحى، بمراعاة استخدام الطاقة الشمسية بمؤسسات الرعاية الصحية.