خبير مناخي: المانجروف كنز مصر الأخضر لمواجهة التغيرات المناخية

قال حسن عباس فريد، الباحث المتخصص في شؤون المناخ، إن التغيرات المناخية هي خطر يهدد المدن الساحلية، ويتسبب في ندرة المياه في كثير من الدول خاصة الأوروبية، مشيرا إلى أن مصر تأثرت بالتغيرات المناخية رغم أن نسبة الانبعاثات الصادرة عنها لاتتجاوز 4%.

جناح المبادرات بالمنطقة الخضراء

وأوضح «عباس»، في بيان، عقب إطلاق كتاب بعنوان «المناخ.. هل لديكم مشاكل أخرى»، وذلك في جناح المبادرات بالمنطقة الخضراء بقمة المناخ في شرم الشيخ، أن حلول مواجهة التغيرات المناخية عديدة منها التوسع في زراعة نبات المانجروف الذي يمتص غازات الاحتباس الحراري وبالتالي يمكنه التخلص من غازات الاحتباس الحراري، لافتًا إلى انخفاض نسبة الاحتباس الحراري بنسبة 1% في ماليزيا بسبب غابات المانجروف، بالإضافة لتمكنه من حماية الشواطئ من عمليات المد والجذر.

مصر تتحول حاليا بشكل كبير نحو استزراع غابات المانجروف

وأشار الباحث المتخصص في شؤون المناخ إلى أن مصر تتحول حاليا بشكل كبير نحو استزراع غابات المانجروف لما له من فائدة عظيمة حيث تعتبر كنز مصر الأخضر، مؤكدا أن اختيار مصر لاستضافة وتنظيم قمة المناخ جاء تعبيرا عن الثقة الكاملة في قدرتها على التنظيم الناجح والترتيبات الخاصة باستضافة هذا العدد الهائل من المشاركين من أنحاء العالم من قيادات ووفود وخبراء، وكذلك ثقة العالم في قدرة مصر على قيادة الجهود الدولية في مجال التعامل مع التغيرات المناخية وآثارها.

ضيوف مصر منبهرون بمدى التنظيم

وأضاف أن ضيوف مصر منبهرون بمدى التنظيم والتعاون الذي شاهدوه منذ اليوم الأول في COP27، موضحاً أن المؤتمر سينجح ويظهر ذلك من الاهتمام الكبير من الدول الكبرى، ومدى التعاون أثناء إدارة الجلسات في المؤتمر.