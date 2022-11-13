وفاة الفنان سامي فهمي بطل مسلسل «حكاية ميزو»

رحل منذ قليل الفنان سامي فهمي، شقيق الفنانة عايدة فهمي، بعد مسيرة فنية طويلة من الأعمال السينمائية والدرامية امتدت لـ41 عاماً.

وفاة الفنان سامي فهمي

وأعلنتالفنانة عايدة فهمي شقيقة الراحل الخبر عبر حسابها الشخصي «فيس بوك» قائلة: «أخويا سامي فهمي ..البقاء لله».

معلومات عن الفنان سامي فهمي

تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1974، اشترك في مسرحية «القاهرة في ألف عام»، ومسلسل (الأيام) 1979، ونال شهرة معقولة ثم اختفى عن الحياة الفنية وسافر إلى الولايات المتحدة أمريكية لدراسة اﻹخراج، ثم قرر الاستقرار هناك واتجه لمجال اﻷعمال.

أبرز أدواره الفنية

من أبرز أدواره كانت في مسلسلات «برج الحظ، وعملية نضيفة 100%، حكاية وميزو، وفرصة العمر».