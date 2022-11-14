حتى لا ننسى.. أبرز جرائم جماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة استقرار الدولة

في ظل الدعوات الخارجية لجماعة الإخوان الإرهابية للتظاهر، ومحاولاتهم المستمرة لنشر الأكاذيب والشائعات؛ بهدف خلق حالة من البلبلة والتوتر في الشارع المصري، والتشكيك الدائم فيما حققته الدولة من إنجازات في مختلف القطاعات، فضلا عن حالة الاستقرار الأمني، ترصد «الوطن»، أبرز جرائم الجماعة الإرهابية، وأساليبها في نشر الشائعات والأكاذيب.

خبير إرهاب دولي: «الإخوان» مُوظفة من جهات خارجية

وقال العقيد حاتم صبري، خبير الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، إنه منذ تأسيس الجماعة عام 1928 على يد حسن البنا يتم توظيفها من جانب جهات خارجية، فمنذ عام 2010 حتى الآن والجماعة تخدم مصالح في الخارج وسيناريوهات للضغط على الدول وإعادة رسم الخريطة العربية، وقيادات الإخوان عملاء لمن يدفع ويوفر الحماية لهم.

وأضاف «صبري» في حديثة لـ«الوطن»، أن أجهزة دولية دائما ما تسعى منذ عشرات السنين لاستضافة أعضاء جماعة الإخوان على أراضيها، وتكفل لهم كل سُبل الحياة؛ لإعادة استخدامهم فيما بعد لخدمة مصالحها فى المنطقة العربية، فضلا عن أنها بذلك تأمن شر الجماعات التكفيرية والإرهابية.

وأشار، إلى أن جماعة الإخوان تعمل منذ تاريخ تأسيسها على استخدام مخطط للعمليات النفسية قريبة المدى، وكذلك المتوسطة والبعيدة المدى؛ من أجل التأثير على الرأى العام، ومحاولة إظهار نفسها فى دور الضحية، ما يجعلها تلجأ لأساليب غير مشروعة؛ لنشر الشائعات وترديد الأكاذيب، حتى تحقق أهدافها في نشر الفوضى وإثارة البلبلة والذعر للرأي العام.

منشق: الجماعة تنتهج العنف الدموي لتحقيق أهدافها

ومن جانبه، قال سامح فايز، العضو المنشق عن تنظيم الإخوان، والباحث في شؤون الإسلام السياسي، إن تنظيم الإخوان له عيوب كثيرة، حتى مميزاته للأسف لا يحركها إلا فى سبيل مزيد من التكريس لعيوبه وسلبياته، وأبرزها انتهاجه للعنف الدموي في سبيل تحقيق أهدافه، وهو ما ظهر بداية من أحداث يناير 2011، عندما دفع الحدث إلى مزيد من العنف في الواقعة المعروفة بـ«موقعة الجمل».

وأوضح «فايز» لـ«الوطن»، أن هدف الإخوان من استخدام العنف هو السيطرة على مجريات الأمور باعتبار أنهم القوة الأرهابية الأكثر تنظيماً، والقادرة على جلب الأفراد المدربين، ومع ارتفاع صوت العنف بالتأكيد ستكون السيطرة للإخوان بين بقية التيارت الموجودة على الساحة فى تلك الفترة.

أبرز جرائم جماعة الإخوان الإرهابية

- 14 أغسطس 2013

اقتحام قسم شرطة كرداسة، ما أسفر عنه استشهاد 11 من رجال الشرطة بينهم المأمور ونائبه.

- 17 نوفمبر 2013

اغتيال المقدم محمد مبروك المسؤول عن ملف الجماعة في الأمن الوطني بالرصاص داخل سيارته.

- 5 سبتمبر 2013

تفجير موكب وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم.

- 24 ديسمبر 2013

تفجير مديرية أمن الدقهلية، ما أسفر عنه استشهاد 14 من رجال الشرطة البواسل، وإصابة 130 آخرين.

- 29 يونيو 2015

اغتيال النائب العام هشام بركات داخل سيارته بعبوة ناسفة أسفل منزله.

- 11 ديسمبر 2016

تفجير كاتدرائية القديس مرقس بالقاهرة، ما أسفر عن استشهاد 29 شخصا، وإصابة 31 آخرين بسبب عبوة ناسفة.

- 7 يوليو 2017

تفجير كمين البرث بسيناء، ما أسفر عن استشهاد وإصابة 26 من أبطال القوات المسلحة، في مقدمتهم البطل أحمد المنسي.

- 25 نوفمبر 2017

حادث مسجد الروضة بسيناء في أثناء خطبة الجمعة، ما نتج عنه استشهاد 305 شهداء، وإصابة 109 مصابين بينهم أطفال وشيوخ.

- 4 أغسطس 2019

تفجير معهد الأورام بمنطقة قصر العيني، وأسفر عن مقتل 22 شهيدا، وإصابة 47 آخرين.