سقوط أجزاء من عقار في كوم الدكة بالإسكندرية دون خسائر بشرية

شهد حي وسط الإسكندرية اليوم الاثنين، انهيار أجزاء من عقار بمنطقة كوم الدكة، دون إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ووفقا لبيان حي وسط الإسكندرية، تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغًا من حي وسط يفيد بسقوط أجزاء من عقار دون وقوع أي إصابات، وبالانتقال والفحص تبين أن العقار مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، بالإضافة إلى دور ردود، وتبين سقوط أجزاء من الواجهة.

التعامل سريعا مع الحادث

وقالت عزة سعد، رئيس حي وسط الإسكندرية، إنه جرى إزالة الجزء العالق المائل من واجهة العقار، وتم وضع حواجز خشبية حول العقار حرصا على سلامة المارة والسكان.

وأضافت رئيس الحي، أن العقار المنهار صادر له قرار هدم حتى سطح الأرض سنة 2021، وخالٍ من السكان.

ميل العقار المقابل للمبنى المنهار

كما تسبب الحادث في وجود ميل بالعقار على العقار المقابل له والكائن بـ 26 شارع سيدي قشطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقرر استدعاء مقاول الإزالة بمعرفة إدارة المباني والمشروعات، وتواجد إدارة الازمات والكوارث بالحي.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

السيطرة على تسريب غاز

وفي واقعة أخرى بحي وسط في الإسكندرية، سيطرت الأجهزة المختصة على تسريب غاز نتيجة كسر ماسورة وانفجار محبس الغاز في قرية أبيس التابعة لحي وسط، دون إصابات أو وفيات.

وقالت رئيس حي وسط الإسكندرية، غنه فور ورود الإشارة تم توجيه يحيى زكريا، سكرتير عام الحي، لبدء عملية الإصلاح بمشاركة إدارتي المتابعة والطرق، وبالانتقال وبالمعاينة تبين حدوث كسر لماسورة الغاز وانفجار للمحبس، وتم السيطرة على التسريب وغلق خط الغاز وإصلاح الكسر.