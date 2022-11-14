قناة الحياة تنشر مقطع فيديو للإعلامية منى المراغي عن قمة المناخ

نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو جديد للإعلامية منى المراغي، قالت فيه: «الجميع يشيد بالدور الرائع للدولة المصرية في توفير كل سبل نجاح قمة المناخ».

وقالت مقدمه برنامج COP 27 والمذاع على القناة نفسها، إن اليوم هو تاسع أيام فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، والذي تستضيفه مصر بشكل أبهر العالم وسط إشادات دولية بالتنظيم الرائع، وتوفير الدولة المصرية المناخ الازم لإنجاح المؤتمر والمفاوضات التي تجرى من خلاله.