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قناة الحياة تنشر مقطع فيديو للإعلامية منى المراغي عن قمة المناخ

كتب:

محمد متولي
06:49 م | الإثنين 14 نوفمبر 2022
لوجو فضائية الحياة

لوجو فضائية الحياة

نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو جديد للإعلامية منى المراغي، قالت فيه: «الجميع يشيد بالدور الرائع للدولة المصرية في توفير كل سبل نجاح قمة المناخ».

وقالت مقدمه برنامج COP 27 والمذاع على القناة نفسها، إن اليوم هو تاسع أيام فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، والذي تستضيفه مصر بشكل أبهر العالم وسط إشادات دولية بالتنظيم الرائع، وتوفير الدولة المصرية المناخ الازم لإنجاح المؤتمر والمفاوضات التي تجرى من خلاله.

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بقلم محمد متولي