قناة الحياة تبرز جلسات وورش منصة منتدى شباب العالم بالمنطقة الخضراء لـCOP 27

نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشور جديد عن عدد من الجلسات وورش العمل على منصة منتدى شباب العالم في المنطقة الخضراء ضمن فاعليات مؤتمر المناخ «COP27»، بمدينة شرم الشيخ.

وناقشت الجلسة الأولى، «أهمية الوظائف الخضراء»، وأدارت الجلسة نشوى بلال، مدير مشروع تشغيل الشباب في مصر بمكتب منظمة العمل الدولية.

زيادة الوعي حول الوظائف الخضراء وتطبيقها بمختلف القطاعات

وتطرقت نشوى بلال، إلى ضرورة زيادة الوعي حول الوظائف الخضراء وتطبيقها بمختلف القطاعات والمجالات بجميع دول العالم، مشيرة إلى أن وظائف أي قطاع اقتصادي يقدم خدمة أو منتج تعمل على الوصول إلى عالم أكثر استدامة، وتساهم في حفظ واستعادة جودة النظام البيئي، وجعل عمليات إنتاج المؤسسات أكثر صداقة للبيئة؛ وذلك للحد من الأثار البيئية للمشاريع والقطاعات الاقتصادية المختلفة، عن طريق خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، واستعادة النظم البيئية والتنوع البيولوجي، ودعم التكيف مع آثار تغير المناخ.

خلق المزيد من الوظائف الخضراء

وتعمل منظمة العمل الدولية على التعاون مع الحكومة المصرية لخلق المزيد من الوظائف الخضراء، وتحديد المهارات اللازمة لتطبيق الاقتصاد الأخضر.

وأشارت فعاليات الجلسة إلى جهود الدولة المصرية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتقديم العديد من الحوافز للقطاعات الصناعية المختلفة لدعمها ونشجعها نحو التحول إلى الأخضر، ذلك بالإضافة إلى تقديم تدريبات تقنية على أيدي خبراء لزيادة وعي المواطن المصري.