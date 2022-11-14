قناة الحياة: نائبة التنسيقية تنظم جلسة نقاشية لأصحاب المعاشات ضمن فعاليات الحوار الوطني

نشر الحساب الرسمي لفضائية «الحياة»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو عن جلسة نقاشية للنائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من داخل الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات ضمن فعاليات الحوار الوطني.

وقالت النائبة نشوى الشريف، إن الجلسة النقاشية الخاصة بأصحاب المعاشات كانت مثمرة للغاية، مشيرة إلى أنها استعرضت الكثير من المشكلات التي يعاني منها أصحاب المعاشات، وفي هذا الباب، يجري نقل جميع القضايا والمقترحات التي تشغل بال أصحاب المعاشات للجنة الحوار الوطني من أجل العمل على حلها.