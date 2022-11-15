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حبس موظف بقناة فضائية لاتهامه بالنصب على الأهالي بشبرا

كتب:

حسن صالح
06:45 م | الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
حبس أرشيفية

حبس أرشيفية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس موظف في إحدى القنوات الفضائية لاتهامه بالنصب على المواطنين بشبرا بحجة توظيفهم والاستيلاء علي أموالهم والهروب وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة 

ضبط المتهم بالنصب بشبرا 

كانت مديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص يعمل موظف بإحدى القنوات الفضائية لاتهامه بالنصب على بعض المواطنين والاستيلاء على أموالهم بحجة توظيفها، ولم يستطيع رد أموالهم مرة أخرى أو الالتزام بوعوده لهم بتوظيفهم وأخطرت النيابة.

7 بلاغات تتهم المتهم بالنصب

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم ثانى شبرا الخيمة يفيد تلقيه عدة بلاغات من 7 أشخاص باستيلاء موظف بإحدى القنوات الفضائية منهم على مبالغ مالية مقابل توظيفهم ولم يفى بذلك أو رد تلك المبالغ، وأضافوا في محضرهم بأن المتهم محبوس بديوان القسم على ذمة إحدى القضايا وعلى إثر ذلك حضروا للإبلاغ.

كما تبين أن المتهم مقضى عليه بالحبس لمدة سنة فى إحدى القضايا «تبديد»، ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا آخرى، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.

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