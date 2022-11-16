دعاء لنفسي وأولادي.. «يا رب احفظ أبنائي من كل سوء ومكروه»

الدعاء من أعظم العبادات التي يقوم بها الشخص للتقرب إلى الله عز وجل، ومن أفضل الأدعية التي يبحث عنها الكثيرون دعاء لنفسي وأولادي؛ لأنه ليس هناك أجمل من دعوة الشخص لنفسه وأولاده وأحبائه، وكل الأشخاص المقربين منه.

أدعية لنفسي وأولادي

وعن دعاء لنفسي وأولادي، هناك عدد من الأدعية التي يمكن أن ندعو بها:

«رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي* يَفْقَهُوا قَوْلِي».

«اللهمّ إنّي توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم اغدق بكرمك علينا بكل نجاح وكل صلاح وكل فلاح واجعلنا من الصابرين في كل ابتلاء».

«اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضائكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي».

«اللهم فوضتك أمري كله، فجمّله خيرا بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته».

«اللهم إني استودعك نفسي وأولادي واستودعك بيتي عن الزنا والكذب والفساد».

«اللهم إني استودعك نفسي وأولادي وحصن بيتي من أوله لآخره ومن أعلاه لأسفله».

وفيما يتعلق أيضا بـ دعاء لنفسي وأولادي، ليس هناك أب أو أم لا يود الدعاء لأولاده ومعرفة صيغ هذه الأدعية للتضرع بها إلى الله عز وجل، ومنها:

اللهم يا رافع السماء بدون عمد وباسط الأرض ارفع عن أولادي الهم والغم واشرح لهم صدورهم.

يا رب يا من وهبت لي أبنائي من غير حول مني ولا قوة احفظهم واحرسهم من كل مكروه وشر.

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوب أبنائي على دينك وطاعتك وعبادتك.

اللهم بحق الكاف والنون ما بينهما من سر مكنون احفظ أولادى بحفظك المصون.

وعن دعاء لنفسي وأولادي يمكن للشخص أن يقول:

اللهم أني أستودعك نفسي وأولادي وأستودعك لا إله إلا الله فلقني إياها عند الموت.

اللهم أني أستودعك نفسي وأولادي وأهلي ومن أحببت فيك فاحفظني بحفظك واحفظهم يا من لا تضيع لديه الودائع.