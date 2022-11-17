في ذكرى اغتيال الشهيد محمد مبروك.. رسالة الخائن محمد عويس كلمة سر العملية الغادرة

تحل اليوم الذكرى الـ9 على رحيل الشهيد محمد مبروك، والذي حفلت أوراق قضية اغتياله بمفارقات عدة من قِبل محمد عويس الذي باع صديقه العقيد محمد مبروك، للعناصر الإرهابية، وأبلغهم بموعد خروجه من المنزل في رسالة، مستغلًا عمله في مرور القاهرة آنذاك.

وقال عويس في رسالته: «عدى من قدامي حالًا»، وكان في انتظاره العناصر الإرهابية التي نفذت الجريمة بوحشية وأمطروه بوابل من الرصاص، وبعد دقائق من إعلان استشهاد «مبروك» أسرع «عويس» إلى حسابه على «فيس بوك» وكتب: «حسبي الله ونعم الوكيل.. يا حبيبي يا مبروك.. يا صديقي وأخي ورفيق الحياة.. لا نزكيك على الله ونحتسبك من الشهداء».

سر العملية 54.. انتهت باغتيال الشهيد مبروك

ألقي القبض على الخائن محمد عويس، بعد سقوط عددٍ من العناصر الإرهابية في أيدي الشرطة، وتبين أنّ مجموعة مسلحة من تنظيم بيت المقدس نفذت العملية، وعددهم 21 إرهابيًا، إضافة إلى الخائن محمد عويس، وثبت من أوراق القضية أن خلية بيت المقدس نفذت 54 عملية إرهابية كان آخرها اغتيال محمد مبروك، في 17 نوفمبر من عام 2013 بالقرب من منزله في مدينة نصر.

إعدام خلية محمد عويس

في 25 نوفمبر من عام 2021، أصدرت محكمة النقض حكمها الواجب النفاد بإعدام محمد عويس و21 من تنظيم بيت المقدس في قضية اغتيال الشهيد محمد مبروك، بعد أن استنفدت عناصر الخلية المقبوض عليهم إجراءات التقاضي أمام الجنايات حتى النقض.