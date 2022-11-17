أسعار الأسماك اليوم في سوق الأنصاري بالسويس.. البلطي يبدأ بـ25 جنيها

شهدت أسعار الأسماك اليوم في سوق الأنصاري بمحافظة السويس، استقراراً لبعض الأنواع، وتحركا في أنواع أخرى، وذلك بسبب انخفاض الحرارة ودخول فصل الشتاء، ما يؤدى إلى قلة المعروض من الأسماك.

البلطى يبدأ من 25 جنيها والبوري بـ65

وقال علي شوقي، أحد تجار الأسماك فى سوق الأنصاري بمحافظة السويس، إن المرجان وبعض أنواع الجمبرى ، سعرها تحرك قليلا، وهناك بعض الأنواع سعرها ثابت وأخرى انخفض حسب نوع السمك وجودته، وحجمه.

سعر الأسماك الشعبية يبدأ من 25 جنيها

وتابع «علي»، أن أسعار الأسماك الشعبية والمزارع أكثر استقرارا مثل الشخرم والحفارة والبلطي صغير الحجم يبدأ من 25 جنيها للكيلو.

أسعار استرشادية من الغرفة التجارية

في سياق متصل، أوضح المحاسب محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بالسويس، أن الأسعار تتفاوت حسب حالة الأسماك وحجمها، مشددًا على أنها استرشادية، وجاءت الأسعار كالتالي:

-الشخرم الجر الشعبي 25 جنيها.

- الكسكمري 50 جنيها

- الحفارة الصغيرة 25 جنيها.

- الحفارة الوسط 70 جنيها.

- الشخرم عكر 70 جنيها.

- البلطي يبدأ من 40 إلى 50 جنيها.

- الدوبارة يبدأ من 65 إلى 120 جنيها.

- القاروص بـ80 جنيها والكبير بـ130.

- الباغة 50 جنيها.

- السهلية 80 :100 جنيه.

ـ الجر واللايك 170 جنيها.

- الشعور يبدأ من 150 جنيها ويصل إلى 170 جنيها.

- الدنيس بـ150 جنيهًا، والصغير 120.

- الحارت السويسي الصغير من 50 جنيها إلى 80 جنيها

- الحارت الوسط بـ100 جنيه.

- الصدف بـ85 جنيها.

- الحريت بـ100 جنيه نمرة 1 الفرهودي.

- الناجل بـ220 جنيهًا.

- البوري يبدأ من 90 :110 جنيهًا.

- اللوط بـ90 جنيهًا.

- المرجان أبو أتب 150 جنيهًا

- المرجان الصرع الشعبي الوسط 60 جنيها.

- الجمبري الأزاز (35 حباية) 400.

- الجمبري المزارع يبدأ بـ150 جنيها.

- العتيبي 200 جنيها.