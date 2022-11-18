ممدوح موسى لـ «قناة الحياة»: شيرين فنانة إحساسها عالي.. بس عفوية

قال الإعلامي ممدوح موسى إن أول ظهور لشيرين عبد الوهاب كان معه في برنامج «شارع النجوم»، موضحا أن شيرين فنانة إحساسها عالي لكنها أهملت في حق نفسها، «أعيب على شيرين ألفاظها في وسائل الإعلام وحياتها متلخبطة، كما أنها عفوية، والمطربة أنغام أستاذة ولا تتحدث كثيرا عكس شيرين».

موسى: لم أرتبط بأي مطربة عربية

وأضاف موسى، خلال حواره في برنامج «بالخط العريض»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، على شاشة «الحياة»، أنه لم يرتبط بأي مطربة عربية، وما أثير عن هذا الأمر شائعات لا أساس لها من الصحة، موضحًا أن المطربة إليسا قالت إنها تتمنى الزواج بشخص في أخلاق ممدوح موسى.

استطاع التسجيل مع إليسا بدون أي مقابل

وأوضح الإعلامي ممدوح موسى، أن «فيروز معملتش حفلة من 50 سنة ومحافظة على نفسها، وإليسا بتاخد 120 ألف دولار عشان تظهر في الشارع ولكنه استطاع أن يحضرها إلى مصر ونزل بها في الشارع بدون ولا مليم».

يذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة قناة الحياة في الثامنة مساء كل يوم جمعة تقديم صائدة الأسرار الإعلامية إيمان أبو طالب.