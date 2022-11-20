تراجع مبيعات المنازل الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ 2011

تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بنسبة 5.9% إلى معدل سنوي قدره 4.43 مليون في أكتوبر 2022، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2011 باستثناء انخفاض قصير جدًا في بداية الوباء، ومقارنة بتوقعات السوق 4.38 مليون وحدة.

أعلى مستوى في 20 عاما

وبحسب تقرير الرابطة الأمريكية للوسطاء العقاريين NAR، كان هذا هو الشهر التاسع على التوالي من انخفاض المبيعات، حيث ظلّت أسعار المنازل مرتفعة، ووصل معدل الرهن العقاري الثابت 30 عامًا إلى أعلى مستوى له في 20 عامًا، ما دفع العديد من المشترين إلى الخروج من السوق.

ارتفاع معدلات الرهن العقاري

وقال يون لي، كبير الاقتصاديين في «NAR»: «تم إخراج المزيد من مشتري المساكن المحتملين من التأهل للحصول على قرض عقاري في أكتوبر حيث ارتفعت معدلات الرهن العقاري. وكان التأثير أكبر في المناطق باهظة الثمن في البلاد وفي الأسواق التي شهدت مكاسب كبيرة في أسعار المنازل في السنوات الأخيرة»، وفي غضون ذلك، انخفض إجمالي مخزون المساكن بنسبة 0.8% إلى 1.22 مليون وحدة.

متوسط مبيعات المنازل

بلغ متوسط ​​مبيعات المنازل الحالية في الولايات المتحدة 4064.10 ألفًا من عام 1968 حتى عام 2022، ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 7250.00 ألف في سبتمبر 2005 وأدنى مستوى قياسي بلغ 1370.00 ألف في مارس من عام 1970.

توقعات بالزيادة

ويتوقع أن تصل مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة إلى 4350.00 ألف بحلول نهاية هذا الربع (أكتوبر - ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، كما يتوقع أن تتجه مبيعات المنازل الموجودة في الولايات المتحدة حول 5000.00 ألف في عام 2023 و4700.00 ألف في عام 2024.