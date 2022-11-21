عاجل.. مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الاتصالات من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

أحكام قانون تنظيم الاتصالات

وقال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بـ مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: «لا أحد يزايد في الحفاظ على الأمن القومي المصري، نحن جميعنا نسعى للحفاظ عليه وعلى استقرار الوطن».

وشدد أبو العلا، على ضرورة أن تضع التعديلات في الاعتبار فصل عملية استجلاب الأجهزة أو تجميعها عن حيازتها واستخدامها، مشيرا إلى أنّ أجهزة الاتصالات تشمل العديد من المعدات، مثل اللاب توب والساعة والسماعة وغيرها.