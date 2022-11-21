أخصائية تغذية علاجية: مشروب الطاقة يحتوي على 6 أكواب من القهوة و14 ملعقة سكر

حذر عدد من أعضاء مجلس النواب من خطورة تناول الطلاب لمشروبات الطاقة، لما تسببه من أضرار صحية خطيرة، وأكدوا أن تناول الأطفال لمشروبات الطاقة له أضرار صحية جسيمة ومضاعفات خطيرة، تستوجب التحرك لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال المتابعة والإرشاد، لذلك خاطبوا الحكومة بنشر الوعي بمخاطر تناول تلك المشروبات.

ظهور أضرار لمشروبات الطاقة

وأوضحت الدكتورة سلمى إبراهيم أخصائية التغذية العلاجية ومدرب الحياة الصحية وعضو مؤسس بالتحالف المصري لمكافحة الأمراض غير المعدية، إن مشروبات الطاقة ظهرت بالولايات المتحدة الأمريكية بهدف زيادة طاقة الأفراد ونشاطهم وتركيزهم، وهو الأمر التي كانت تركز عليه حملات الدعاية والترويج لهذه المنتجات، وزاد من انتشارها أن سعرها في متناول الجميع، إلا أنه مع الوقت ظهرت العديد من الأضرار لهذه المشروبات على الصحة.

معدلات عالية من السكر والكافيين

وأضافت إبراهيم في حوار على فضائية «النيل للأخبار»، أن مشروبات الطاقة تحتوي على معدلات كبيرة جدًا من الكافيين أكثر من 240 مللجرام في العبوة الواحدة، أي ما يعادل 6 فناجين من القهوة أو 10 أكواب من الشاي، كما أنها تحتوي على كميات كبيرة من السكر تصل إلى 14 ملعقة، منوهة أن أن هذه المعدلات الكبيرة تمثل كارثة على صحة الأفراد.

مخاطر صحية عديدة من تناول مشروبات الطاقة

وأوضحت اخصائية التغذية العلاجية أن مشروبات الطاقة تحتوي على أحماض أمينية شديدة الخطورة مثل الكوريل الذي يقوم بزيادة إفراز الدوبامين والادرينالين وقد يؤدي تناوله باستمرار إلى الإدمان، مشددة على أنه لا يفضل تناوله، إلا أنه مسموح به للرياضيين أكبر من 18 سنة شرط أن يتم تناوله على فترات بعيدة.