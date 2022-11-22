جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب اسطرلاب أثري

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد عبد الهادي عبد البصير مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب أسطرلاب أثري.

اشتباه في راكب مصري قادم من كازبلانكا

البداية عندما اشتبه تامر محمد عبد الله مأمور اللجنة الجمركية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من كازابلانكا على رحلة الخطوط الجوية المغربية، في راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لارتباكه، وجرى تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة على محمد الصعيدي مأمور الفحص وسامح سيد عبده رئيس القسم فأفادا بوجود قطعة معدنية ذات كثافة عالية داخل حقائب الراكب.

القرار بتفتيش حقائب الراكب

تم عرض الواقعة على أحمد سيد إبراهيم عافية، مدير إدارة الحركة قرر تكليف خالد حسام الدين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتبين وجود قطعة معدنية قديمة يشتبه أن تكون من الآثار، وجرى استدعاء لجنة من مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة التي أجرت معاينة للقطعة المضبوطة وأشارت في تقريرها إلى أنها قطعة أثرية من الحضارة الاسلامية صنعت في عام 1142 هجري ولها صلة وثيقة بالآثار الإسلامية في مصر من حيث أسلوب صناعة الاسطرلابات، وطرق زخرفتها وأسلوب الكتابة المنفذة عليها وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.

وقرر أحمد سعد عبد المطلب، مدير عام جمارك القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 149 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات وعرض الراكب علي النيابة المختصة، يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

الأَسطرلاب آلة فلكية

يذكر أن الأَسطرلاب (الجمع: أَسطرلابات) عبارة عن آلة فلكية قديمة وأطلق عليها العرب ذات الصفائح، وهو نموذج ثنائي البعد للقبة السماوية، وهو يظهر كيف تبدو السماء في مكان محدد عند وقت محدد، ويتم رسم السماء على وجه الأسطرلاب بحيث يسهل إيجاد المواضع السماوية عليه، وبعض الأسطرلابات صغيرة الحجم وسهلة الحمل، وبعضها ضخم يصل قطر بعضها إلى عدة أمتار.