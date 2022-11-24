عامل نظافة بالشرقية أعاد 50 ألف جنيه لصاحبها: ربنا يغنينا بالحلال

أبدى السيد إبراهيم حسن، عامل نظافة بحي أول مدينة الزقازيق، سعادته بعدما أعاد 50 ألف جنيه عثر عليها أثناء مباشرة عمله لصاحبها.

تعليق عامل أعاد 50 ألف جنيه لصاحبها

وقال «السيد»، 59 عاما، أنه عثر على المبلغ أثناء عمله في شارع طلعت حرب بطريق الكورنيش في مدينة الزقازيق، «وجدت الحقيبة، وعندما قمت بفتحها وجدت بداخلها مبلغا ماليا كبيرا، وأول شيء دار في ذهني أن هذه الأموال لرجل أو امرأة غلابة».

وأشار العامل إلى أنه أخذ الحقيبة، ووضعها داخل طيات ملابسه، وظل متواجدا في المكان ينتظر أي شخص يسأل عنها، لافتا إلى أنه بعد مرور نحو نصف ساعة حضر شخص وسأل عن الحقيبة وذكر له أوصافها والمبلغ المالي الموجود بداخلها، فأعطاه الحقيبة.

فرحة صاحب المبلغ باسترداد أمواله

وتابع العامل، بأن صاحب المبلغ فرح باسترداد حقيبته وظل يدعو له، مشيرا إلى أنه شعر أيضا بالفرحة بعدما أعاد الحقيبة إلى صاحبها.

وأضاف: «عندما عدت إلى المنزل ورويت ما حدث لأسرتي فرحوا كثيرا، وقال أبنائي الأربعة إنهم يشعرون بالفخر لما فعلته»، قائلا «الحمد لله إن ربنا قدرني أرد الأمانة لصاحبها، وربنا يغنينا بالحلال».

ومن جانبه، كرّم شعبان أبو الفتوح رئيس حي أول الزقازيق السيد إبراهيم حسن، وذلك لأمانته، وقال إن العامل زميلهم مثال مشرف ومحترم وفخر لكل العاملين.