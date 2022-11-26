«حياة كريمة» تعلن الانتهاء من عملها في مدارس مركزين بمحافظة سوهاج

أنهت مؤسسة حياة كريمة العمل في مدارس البلينا ومركز دار السلام بالكامل بمحافظة سوهاج، استكمالًا لمبادرة التعليم حياة بمدارس قرى حياة كريمة، بالتعاون مع مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع.

كما أعلنت مؤسسة حياة كريمة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، البدء في العمل بمدارس مركز جرجا بحضور ممثلي مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة فودافون.

وتم تدريب الطلاب على استخدام منصة تعليمي المجانية والتي ستساعد الطالب ليتعلم ويتطور في كل المناهج الدراسية، ويستفيد من فيديوهات وكورسات رقمية في مجالات مختلفة، وجار استكمال المدارس المتبقية داخل المحافظة.

وعرضت فضائية «النيل للأخبار» تقريرًا باسم «حياة كريمة».. مبادرة تجسد المفهوم الشامل لحقوق الإنسان»، استعرضت خلاله جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة في دعم مبادئ حقوق الإنسان، إذ أنه انطلاقا من المفهوم العام والشامل لحقوق الإنسان الذي يقتصر على الحقوق السياسية فقط، إنما يمتد لمجالات متعددة بينها التعليم والصحة والسكان، ليستفيد منها 50 مليون مواطن بتكلفة ارتفعت من 600 مليار جنيه إلى ما يقرب من تريليون جنيه.

واكتسبت المبادرة الرئاسية حياة كريمة أهمية خاصة في تطبيق هذا المفهوم الشامل على نطلق واسع المدى، فمبادرة حياة كريمة قدمت نموذجا لمراعاة حقوق الإنسان بأبعادها كافة، وأهمها الاهتمام بالحق في تحسين ظروف المعيشة عبر توفير مياه شرب نظيفة ومحطات للصرف الصحي، فضلًا عن توفير خدمات أخرى كالكهرباء والغاز والأنترنت والمستشفيات والمدارس ومراكز الشباب، وهو ما يتلاءم مع المعايير النموذجية.