رئيس المركز الثقافي الروسي لقناة القاهرة الإخبارية: الناتو يتحمل مسؤولية ما يحدث في أوكرانيا

قال الدكتور مسلم شعيتو، رئيس المركز الثقافي الروسي العربي، إن حلف الناتو يتحمل مسؤولية كل ما يحدث في أوكرانيا.

وأضاف خلال الفقرة الإخبارية على قناة «القاهرة الإخبارية»، إن لوهانسك ودونيتسك تتعرضان للقصف منذ 8 سنوات وتسبب القصف الأوكراني في سقوط 13 ألف قتيل، كما أن حلف الناتو هو من يتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما يجري الآن في أوكرانيا، ومعه الولايات المتحدة على وجه الخصوص، التي ما زالت تمول العصابات والمرتزقة التي تقتل المدنيين.

وتابع: «روسيا لا توجه سلاحها إلى الشعب الأوكراني، ولو كان هذا القصف موجه للشعب الأوكراني كما فعلت الولايات المتحدة في العراق وسوريا وليبيا، لنشروا صورا لأطفال قتلى، وحتى الآن التليفزيونات الأوكرانية لم تنشر أي صورة عن إصابة المدنيين في هذه المناطق».