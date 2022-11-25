قناة الحياة: مبادرة «ازرع» توزع تقاوي القمح على صغار المزارعين بنصف التكلفة

زراعة 150 ألف فدان من محصول القمح عبر دعم 100 ألف مزارع، هو الهدف الرئيسي لمبادرة «ازرع» التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ممثلا في الهيئة القبطية الإنجلية، بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.

واستعرض برنامج «أهل بلدنا» مع الإعلامية مها موسى، والمذاع على قناة «الحياة»، جانبا من تنفيذ أعمال المبادرة في 300 قرية على مستوى 8 محافظات، موزعة بين الوجهين البحري والقبلي، وتواجدت المبادرة في الأسبوع الجاري، بمحافظتي البحيرة وأسيوط، لتوزيع التقاوي على المزارعين بنصف التكلفة.