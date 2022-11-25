ليلى علوي تدعم أنغام في أزمتها الصحية: متأكدة من دعوات العالم العربي ليكي

حرصت الفنانة ليلى علوي على دعم أنغام في أزمتها الصحية التي تعرضت لها منذ أيام، ودخلت على أثرها المستشفى.

وشاركت ليلى علوي صورة لأنغام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: «بدعي لِك من كل قلبي بالشفا والصحة والعافية، انتي قديرة وغالية علينا كلنا، متأكدة من دعوات العالم العربي ليكي، ربنا يسلمك دايمًا».

تطورات حالة أنغام الصحية

وتعرضت أنغام لأزمة صحية طارئة دخلت على أثرها المستشفى، حيث تعاني من انسداد في الأمعاء وتتغذى حاليا على المحاليل لعدم قدرتها على تناول الطعام والشراب وذلك حسبما أكدت الفنانة نادية مصطفى التي تحرص على زيارتها للاطمئنان على حالتها الصحية.

وكان الحساب الرسمي لأنغام عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام أعلن منذ أيام اعتذارها عن أي ارتباطات فنية هذه الفترة بسبب إصابتها بأزمة صحية طارئة.