نائل نصار ينتظر مولوده الأول من ابنة بيل جيتس.. 8 معلومات عن الفارس المصري

أعلنت جينيفر جيتس ابنة الملياردير بيل جيتس، مالك شركة مايكروسوفت، انتظارها لمولوده الأول من زوجها الفارس المصري نائل نصار، وذلك بعدما نشرت صورة تجمعها بزوجها واضعة يديها على بطنها التي ازداد حجمها بصورة واضحة بسبب الحمل، عبر حسابها الرسمي بـ«انستجرام»، مُعلقةً عليها «ممتنة».

وعلقت والدة جينيفر قائلةً إنها «متحمسة جداً لمقابلة الطفل الصغير، ومشاهدة ابنتها وزوجها يصبحان والدين».

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن الفارس المصري نائل نصار، زوج ابنة الملياردير الشهير بيل جيتس .

من هو نائل نصار؟

نائل نصّار هو فارس مصري، ولد في 21 يناير عام 1991 في شيكاغو بولاية إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية، لأبوين مسلمين مصريين فؤاد نصّار وإيمان حربي، وكلاهما من محافظة المنوفية، ثم انتقل للعيش معهما بالكويت وهو في الخامسة من عمره، ثم انتقل للعيش في كاليفورنيا عام 2009.

بداية رحلة الفروسية

واهتمت أسرة نائل في طفولته بممارسته للرياضة، كان أبرزها كرة السلة، والتنس، وكرة القدم، والكرة الطائرة، إلا أنّه كان شغوفاً منذ طفولته بالفروسية وركوب الخيل، والذي أكسبه شهرة عالمية واسعة، ثم ازدادت شهرته بعد زواجه من ابنة بيل جيتس .

وفيما يلي أبرز 8 معلومات عن الفارس المصري نائل نصار:

تخرج نائل نصار من كلية الاقتصاد والإدارة من جامعة ستانفورد بكاليفورنيا.

يتحدث 4 لغات بطلاقة وهي العربية، والفرنسية، والإنجليزية، والألمانية.

شارك الفارس المصري في الأولمبياد ممثلاً مصر في أولمبياد 2012 ثم أولمبياد 2020.

- فاز نائل نصار بالمركز الأول في العديد من بطولات الفروسية الدولية، كان آخرها الجائزة الكبرى بإيرلندا والمؤهلة لكأس الأمم للفروسية وقيمتها مليون دولار، وذهبية «وينلجتون» للفروسية في أمريكا.

- تقدر ثروة الفارس المصري نائل نصار بنحو 100 مليون دولار تقريبًا، بينما تقدر ثروة «حماه» بيل جيتس بـ 132.6 مليار دولار، وفقاً لمجلة «بيبول» الأمريكية.

- اكتسب وائل نصّار شهرة واسعة فور إعلان ارتباطه بجينفر كاثرين جيتس ، ابنة بيل جيتس أغنى رجل في العالم، والتي تعرف عليها من خلال ركوب الخيل وسباق الحواجز، وتزوجا في حفل زفاف أسطوري.

- تدير عائلة نائل نصار شركة هندسة معمارية ضخمة في الكويت.

- أسس نائل نصار مجموعة إسطبلات ضخمة في عام 2015، وسمّاها «إسطبلات نصّار» في مقاطعة سان دييجو في كاليفورنيا.