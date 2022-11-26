السعودية ليست الأولى.. دولة أخرى أقرت إجازة رسمية بسبب الفوز بكأس العالم

بعد الفوز التاريخي لمنتخب السعودية على نظيره الأرجنتيني في كأس العالم قطر 2022، أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أن يكون اليوم التالي للمباراة إجازة رسمية في المملكة العربية السعودية بمناسبة فوز المنتخب السعودي، لكن هذه الإجازة لم تكن الأولى في تاريخ كؤوس العالم، إذ كانت الأولى عام 1930 في كأس العالم التي أقيمت في الأوروجواي.

يوم 31 يوليو 1930 أقر عطلة وطنية في الأوروجواي

وبعد المباراة النهائية للنسخة الأولى من كأس العالم والتي كانت تسمى بكأس «جول ريميه»، في يوم 30 يوليو 1930، في تكرار لنهائي أولمبياد أمستردام عام 1928 الذي جمع بين الأوروجواي والأرجنتين، حيث سجل حضور 68.346 الف متفرج في المباراة النهائية في ملعب ملعب سنتيناريو في العاصمة الأوروجوانية «مونتيفيديو»، وفاز أصحاب الأرض على راقصي التانجو بأربعة أهداف مقابل هدفين، لتقرر السلطات في أوروجواي أن يكون 31 يونيو إجازة رسمية في الدولة.

وكان ألبيرتو سوبيتشي مدرب أوروجواي يبلغ من العمر 31 عاما في ذلك الحين، ولا يزال يحمل الرقم القياسي لكونه أصغر مدرب في فريق بطل كأس العالم، وتوّج الأرجنتيني جييرمو ستابيلي هدافا للبطولة برصيد 8 أهداف، وقدم جول ريميه رئيس الفيفا كأس العالم للأوروجواي، ليتم تسميته لاحقا باسمه، بحسب موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وشاركت في أول نهائيات لكأس العالم 9 دول من أمريكا الجنوبية، هي البرازيل، الأرجنتين، البيرو، الباراجواي، تشيلي، بوليفيا، الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك و4 دول من فارة أوروبا وهي بلجيكا، وفرنسا، رومانيا ويوغوسلافيا، ووُزّعت المنتخبات الـ13 على أربع مجموعات، فتأهل كل متصدر إلى نصف النهائي. ونال الفرنسي لوسيان لوران شرف تسجيل أوّل هدف في النهائيات، في الدقيقة التاسعة عشرة في مرمى المكسيك.