قناة «الحياة» تبرز توقيع بروتوكول تعاون بين حياة كريمة و«الأعلى للجامعات»

نشر الحساب الرسمي لفضائية «الحياة» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشورًا جديدًا، عن مؤسسة «حياة كريمة» والمجلس الأعلى للجامعات يبرز توقيعهما بروتوكول تعاون من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية التنموية

تعزيز الشراكة الاستراتيجية التنموية في قري محافظات حياة كريمة

وجاء فيه أنه في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقعت مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس الأعلى للجامعات، من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية التنموية في قري محافظات حياة كريمة، وذلك علي هامش انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور أيمن عاشور، رئيس المجلس الأعلى للجامعات وزير التعليم العالي والبحث العلمي

ووقع البروتوكول عن مؤسسة حياة كريمة الأستاذة آية عمر القماري رئيس مجلس الأمناء ، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بحضور السادة رؤساء الجامعات المصرية وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة ندى الدمياطي رئيس القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة ، والدكتورة غادة البهنساوي رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة، والأستاذة ندى خضر رئيس قطاع التعليم والثقافة والتوعية، والدكتور مصطفي السعيد مدير إدارة العلاقات الخارجية بالقطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة.

التنسيق وتكامل الجهود بين المجلس الأعلى للجامعات ومؤسسة حياة كريمة

يأتي بروتوكول التعاون من أجل التنسيق والتعاون المشترك وتكامل الجهود المبذولة بين المجلس الأعلى للجامعات ومؤسسة حياة كريمة مع كافة الشركاء، خاصة الوزارات والهيئات والجهات ذات الصلة، بهدف تنفيذ المبادرات خاصة في المجال الصحي، بهدف تحسين جودة حياة المواطن، خاصة في ظل التأثيرات السلبية لفيروس كورونا على الأوضاع المعيشية للأسر الأكثر احتياجًا، وبما يحقق جهود الدولة طبقًا وأهداف التنمية المستدامة.

ويسعي الطرفان إلى بذل الجهود المشتركة للمساهمة بالارتقاء بالمستوى التعليمي والصحي والاقتصادي والاجتماعي للأسر في القرى الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، طبقاً لخريطة الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على أن يتم تمكين الأسر من الحصول على كافة الخدمات التعليمية والصحية الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تسهم في تحقيق "حياة كريمة" لأسرهم وذويهم.